В Ленобласти хотят сделать единую схему территориального планирования

Подобная схема позволит размещать несколько проектов одновременно, что поспособствует сокращению продолжительности работ по внесению изменений.

Региональный комитет градостроительной политики предложил ввести некоторые изменения в систему согласования схем территориального планирования. Самое главное предложенное нововведение — возможность разместить в СТП одновременно несколько проектов.

По словам главы комитета Игоря Кулакова, сейчас есть возможность разместить только один проект. Для того, чтобы приступить к работе со вторым, необходимо завершить согласование первого.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поддержал идею об единой схеме территориального планирования. Он отметил, что из-за долгих «очередей» согласования в регионе тормозится строительство больниц, школ и спортивных объектов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Дрозденко признал Приморский УПК экологичным и безопасным.