За полгода более 15 млн человек прошли дополнительный досмотр в метро Петербурга

За полгода более 15 млн человек прошли дополнительный досмотр в метро Петербурга
За полгода с помощью досмотрового оборудования было выявлено около 100 тысяч запрещенных в метро предметов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургский метрополитен отчитался о транспортной безопасности за первое полугодие текущего года.

По словам заместителя начальника метрополитена Юлии Дьячковой, за первые шесть месяцев этого года в петербургском метро дополнительный осмотр прошли более 15 миллионов пассажиров. За это время с помощью досмотрового оборудования было выявлено около 100 тысяч запрещенных в метро предметов. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Ведомство отмечает, что в июне 2019 года был введен новый порядок действий сотрудников метрополитена при обнаружении бесхозных предметов. Нововведения и повышение квалификации сотрудников позволило практически в два раза сократить количество временного закрытия станций метро по причине нахождения бесхозных предметов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что станция «Гражданский проспект» изменит режим работы на два месяца.

ГУП "Петербургский метрополитен" новости спб транспортная безопасность
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндии сократилось количество российских туристов
За полгода более 15 млн человек прошли дополнительный досмотр в метро Петербурга
Завершен капитальный ремонт участка Ждановской набережной
У повара детского сада в Петербурге обнаружили туберкулез
Стали известны причины гибели тюленей в Ленобласти
Организатора ОПГ в Петербурге посадили на 18 лет
Ленобласть и Финляндия объединятся для защиты Финского залива от загрязнений
В Петербурге спрос на мощные автомобили вырос незначительно