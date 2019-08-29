За полгода более 15 млн человек прошли дополнительный досмотр в метро Петербурга

За полгода с помощью досмотрового оборудования было выявлено около 100 тысяч запрещенных в метро предметов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

За полгода с помощью досмотрового оборудования было выявлено около 100 тысяч запрещенных в метро предметов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургский метрополитен отчитался о транспортной безопасности за первое полугодие текущего года.

По словам заместителя начальника метрополитена Юлии Дьячковой, за первые шесть месяцев этого года в петербургском метро дополнительный осмотр прошли более 15 миллионов пассажиров. За это время с помощью досмотрового оборудования было выявлено около 100 тысяч запрещенных в метро предметов. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Ведомство отмечает, что в июне 2019 года был введен новый порядок действий сотрудников метрополитена при обнаружении бесхозных предметов. Нововведения и повышение квалификации сотрудников позволило практически в два раза сократить количество временного закрытия станций метро по причине нахождения бесхозных предметов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что станция «Гражданский проспект» изменит режим работы на два месяца.