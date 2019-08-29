В Финляндии сократилось количество российских туристов

За прошлый месяц финны останавливались в отелях страны около 2,5 млн раз. Фото: pixabay

За прошлый месяц финны останавливались в отелях страны около 2,5 млн раз. Фото: pixabay

Данные о количестве ночевок туристов из разных стран собрал Статистический центр Финляндии.

Согласно данным Статистического центра, которые приводит служба новостей Yle, в июле этого года число ночевок отечественных туристов в гостиницах Финляндии увеличилось на семь процентов. За прошлый месяц финны останавливались в отелях страны около 2,5 млн раз.

При этом число ночевок туристов из других стран не изменилось. Первое место в статистике среди числа иностранных туристов в финских гостиницах заняла Швеция — на их счету 120 тысяч ночей в отелях Финляндии. Следом за шведами идут немцы и русские.

С начала этого года число ночевок в гостиницах страны увеличилось примерно на три процента. Наибольший рост отмечен у китайских туристов, а уменьшение зафиксировано у туристов из России.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржцы спешат получить финскую визу до начала осени.