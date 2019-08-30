МКБ предложил предпринимателям бесплатное расчетно-кассовое обслуживание

С 1 сентября 2019 года юрлица и индивидуальные предприниматели, подключившие в Московском кредитном банке (МКБ) пакет расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Оптимальный», получат бесплатное обслуживание на три месяца.

Пакет «Оптимальный» ориентирован на компании, активно развивающие бизнес. МКБ в рамках этого тарифа предлагает до 4% годовых на остаток по счету, самоинкассацию через терминалы с комиссией 0,39%, а также бесплатный выпуск корпоративной карты, бесплатный пересчет наличности для внесения на счет и бесплатное перечисление средств на счета физических лиц (до 100 000 рублей ежемесячно).

«Мы приглашаем предпринимателей оценить удобство нашего сервиса и выгоду тарифов. Три месяца бесплатного обслуживания позволят сделать необходимые выводы: подходит ли вам выбранный тариф, или целесообразнее воспользоваться другим пакетом РКО. МКБ сейчас предлагает универсальную тарифную линейку, закрывающую потребности бизнеса любого масштаба. Наша цель – предложить компаниям наиболее выгодные условия, мотивирующие на долгосрочное сотрудничество с банком»,

— отметил Александр Зуев, вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов МКБ

Акция распространяется на компании, зарегистрированные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, впервые открывшие счет в МКБ в период с 1 по 30 сентября 2019 года, за исключением привлеченных через партнерскую программу банка. По истечении трех календарных месяцев с момента подключения пакета ежемесячная абонентская плата по пакету «Оптимальный» составит 2 990 рублей, стоимость обслуживания будет оплачиваться в соответствии с действующими тарифами банка.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте.