Бортко решил не рисковать: он отказался от избирательной гонки

Бортко решил не рисковать: он отказался от избирательной гонки
Бортко не выдержал избирательной гонки. Фото: Скриншот: Россия 1

С выборов в губернаторы Петербурга свою кандидатуру снял кандидат Владимир Бортко. Об этом стало известно в ходе дебатов, которые проходили сегодня в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Выдвигающийся кандидат, похоже, не выдержал избирательной гонки, что может говорить о его несостоятельности как политика. Бортко произносил много громких заявлений, однако действия за словами не последовало.

Согласно соцопросам, у Бортко были слишком малые шансы выиграть. А потерпеть поражение он не собирался.

В настоящее время на выборах остались трое кандидатов: Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Александр Беглов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, сколько еще денег потребуется на уборку дорог в Северной столице.

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