На Петербург надвигаются метеоусловия первой степени опасности

На Петербург надвигаются метеоусловия первой степени опасности
Жителям города советуют не находиться на улице в течение долгого времени. Фото: pixabay

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Северной столице ночью и утром в субботу, 31 августа.

Начиная с ночи и в течение утра 31 августа в Петербурге из-за отсутствия ветра ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют загрязнению воздуха, первой степени опасности. Об этом рассказали в комитете по природопользованию 30 августа.

В ведомстве подчеркнули, что петербуржцам не стоит беспокоиться — к полудню воздух придет в нормальное состояние.

Загрязнение воздуха может быть вызвано безветренной погодой, во время которой слабо развеиваются выхлопы на предприятиях. В подобных ситуациях предприятиям рекомендуется корректировать свою работу, дабы не усугублять состояние воздуха.

Жителям города советуют не находиться на улице в течение долгого времени и закрыть окна.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые выяснили, что загрязненный воздух может влиять психические заболевания.

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