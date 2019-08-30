Паровозик из машин образовался на Введенской улице

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе города сегодня вечером, 30 августа, произошло ДТП, участником которого стал автомобиль доставки еды. Инцидент случился на Введенской улице.

«Кто-то остался без пиццы. Паровозик (Лексус, Фольксфаген и Лада)», — пишет очевидец.

Автомобили встали в ряд перед пешеходным переходом. О случившемся сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербрг» социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи предполагают, что виной всему несоблюдение дистанции между средствами передвижения. Информации о пострадавших нет, участники ожидают сотрудников ГИБДД.

Ранее в GazetaSPb сообщали о гибели мотоциклистки. Все произошло на съезде с моста Александра Невского.