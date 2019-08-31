В Петербурге 2 сентября откроют Сад ощущений

В новом саду слабовидящие и слепые дети смогут познакомиться с природой. Фото: pixabay

В новом саду слабовидящие и слепые дети смогут познакомиться с природой. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга скоро откроют Сад ощущений, предназначенный для слабовидящих и слепых детей.

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов посетил первый в стране Сад ощущений. В понедельник, 2 сентября, состоится его торжественное открытие на территории школы-интерната №1 для детей с нарушениями зрения имени Грота в Красногвардейском районе.

Сад ощущений создали для того, чтобы слабовидящие и слепые дети смогли познакомиться с природой. В новом пространстве высажено великое множество растений, которые дети смогут потрогать, понюхать и почувствовать.

На создание сада площадью 5 тыс. кв.м из бюджета района было выделено 62 млн рублей. Сад появился в рамках проекта комфортной городской среды.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге откроют сенсорный сад для слабовидящих.