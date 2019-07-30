В Петербурге откроют сенсорный сад для слабовидящих

Сад ощущений появится в центре социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов, который находится на Загребском бульваре во Фрунзенском районе.

Инициатором открытия сада стал пациент данного центра Антон Константинов. В новом сенсорном саду высадят цветы и растения разной формы. Таким образом пациенты смогут поближе познакомиться с окружающей средой. Пациенты подготовят проект своими силами, а после его представят врио губернатора Петербурга Александру Беглову.

«Надо этим заняться. Хорошее, красивое предложение», — приводит слова Александра Беглова газета «Петербургский дневник».

Также, во время своего визита в центр, Беглов сказал, что окажет свою помощь в ремонте и приобретении многоместного автобуса для учреждения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов поздравил хирургов НИИ Джанелидзе с успешной пересадкой печени. В ходе визита глава Северной столицы пообщался с врачами, а также поздравил хирургов с успешной трансплантацией жизненно важного органа.