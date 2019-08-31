Слабый туман накроет Ленобласть утром 1 и 2 сентября

1 сентября в Ленобласти ожидается слабый туман в ночные и утренние часы. Фото: pixabay

1 сентября в Ленобласти ожидается слабый туман в ночные и утренние часы. Фото: pixabay

Утром и ночью в День знаний, а также на следующий день в Ленинградской области местами ожидается слабый туман.

По данным регионального главка МЧС, 1 сентября в Ленобласти ожидается слабый туман в ночные и утренние часы. В течение дня преимущественно без осадков. Западный, юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью не поднимется выше 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

В ближайшие несколько дней синоптики рекомендуют автомобилистам быть особо внимательными на дорогах: туман и загруженность трасс могут поспособствовать увеличению количества ДТП.

Ранее GazetaSPb сообщала, что погода в Петербурге достигла рекорда, но не установила новый. Прошедший четверг мог стать теплее показателей 27 августа 1942-го года, но не вышло: температура лишь повторила цифры.