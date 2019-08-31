В Петербурге состоялась церемония открытия Дрезденского бала

В Петербурге состоялась церемония открытия Дрезденского бала
Знаменитый Дрезденский бал проходит в России впервые. Скриншот: @dresdenoperaballspb/ Instagram

Вечером 31 августа в Михайловском театре и в Большом зале Филармонии состоялся Дрезденский оперный бал.

На гала-концерте выступили мировые звезды оперы — Альбина Шагимуратова, Надя Михаэль, Стивен Гулд, Сергей Ролдугин, а также оркестр Михайловского театра под управлением Массимо Дзанетти.

На торжественной церемонии открытия выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. В своей речи он отметил, что знаменитый Дрезденский бал проходит в России впервые. Он выразил благодарность обер-бургомистру Дрездена и худруку Дрезденского бала за проведение этого праздника в городе на Неве.

Градоначальник также подчеркнул что дружба Дрездена и Петербурга продолжается уже более 50 лет, и она основывается на уважении и доверии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что движение в центре Петербурга ограничат из-за Дрезденского бала.

дрезденский бал михайловский театр новости спб опера
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Граждане с коммунистическими лозунгами клеймят Бортко и заявляют, что не сдаются
В Норвегии разбился вертолет, четыре пассажира погибли
США планирует зачистить польско-украинский рынок от российского газа. ...
В Лионе неизвестные с ножом напали на прохожих, есть пострадавшие
Американский актер Ричард Гир празднует свое 70-летие
В Петербурге состоялась церемония открытия Дрезденского бала
«Шкода» улетела в кювет и перевернулась на шоссе во Всеволожском районе
Дональд Трамп рассказал о мощности урагана «Дориан»