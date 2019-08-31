В Петербурге состоялась церемония открытия Дрезденского бала

Вечером 31 августа в Михайловском театре и в Большом зале Филармонии состоялся Дрезденский оперный бал.

На гала-концерте выступили мировые звезды оперы — Альбина Шагимуратова, Надя Михаэль, Стивен Гулд, Сергей Ролдугин, а также оркестр Михайловского театра под управлением Массимо Дзанетти.

На торжественной церемонии открытия выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. В своей речи он отметил, что знаменитый Дрезденский бал проходит в России впервые. Он выразил благодарность обер-бургомистру Дрездена и худруку Дрезденского бала за проведение этого праздника в городе на Неве.

Градоначальник также подчеркнул что дружба Дрездена и Петербурга продолжается уже более 50 лет, и она основывается на уважении и доверии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что движение в центре Петербурга ограничат из-за Дрезденского бала.