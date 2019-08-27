Движение в центре Петербурга ограничат из-за Дрезденского бала

Движение в центре Петербурга ограничат из-за Дрезденского бала
Для транспорта перекроют площадь Искусств и участок Инженерной улицы с 29 августа по 1 сентября. Фото: vk.com/pliskusstv

Из-за проведения Дрезденского оперного бала в центре Петербурга для транспорта перекроют площадь Искусств и участок Инженерной улицы с 29 августа по 1 сентября.

По данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в связи с проведением Дрезденского оперного бала, движение для транспорта будет перекрыто с полуночи 29 августа до конца дня 1 сентября на площади Искусства и участку Инженерной улицы от набережной канала Грибоедова до Итальянской улицы.

Помимо этого, с полуночи 31 августа до трех часов ночи 1 сентября для транспорта ограничат остановки на площади Искусств и на участке Инженерной улицы от площади Искусств до улицы Садовой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пройдет Дрезденский бал. В конце августа в Михайловском театре, Большом зале Филармонии и площади Искусств пройдет Дрезденский бал, который соберет на своих площадках звезд оперы, балета и известных музыкантов.

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