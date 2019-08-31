На кинофестивале в Венеции состоялась премьера нового «Джокера»

На Венецианском кинофестивале представили новый фильм «Джокер», главную роль в котором исполняет американский актер Хоакин Феникс.

В Венеции 31 августа состоялась премьера фильма Тодда Филлипса «Джокер» в конкурсе ежегодного Венецианского фестиваля. Кинокритики уверены, что фильм является достойным кандидатом на премию «Оскар».

Работа Хоакина Феникса в фильме удостоилась особой похвалы. Актер сыграл роль Артура Флека, клоуна-неудачника, который впоследствии станет главным врагом Бэтмена. Феникс заявил, что его персонаж не поддается характеристике и ни один врач не может поставить ему диагноз.

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