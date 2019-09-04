Самая красивая девушка Дальнего Востока учит английский и японский

Полина Мельникова одержала победу на конкурсе, проведенном в рамках ВЭФ.

На Восточном экономическом форуме провели конкурс красоты. “Красой улицы Дальнего Востока” стала Полина Мельникова из Благовещенска.

Только две девушки представляли Амурскую область среди всех субъектов Дальневосточного ФО — одной из них достался главный приз, сообщает правительство региона 4 сентября.

Девушка рассказала, что Благовещенск, где она выросла, может быть разным как и она, и ей особенно нравятся его исторические места.

Победительницу поздравили и в школе иностранных языков “Сатори”, где она, по словам администраторов, изучала японский, а теперь учит английский.

Вице-мисс признали девушку из Якутии, а второй вице-мисс стала уроженка Улан-Удэ.

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