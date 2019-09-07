В Америке нашли чек на имя Курта Кобейна

Музыканту таким образом выплатили гонорар – чуть больше 26,5 доллара.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем рассказал мужчина, нашедший ценный чек, в Instagram. Американец выложил фотографию и написал, что он хранился в подвале его магазина грампластинок Easy Street Records. Обнаружить листок удалось во время уборки среди других «мелочей». Чек выписала организация Broadcast Music – гонорар составил 26,57 доллара.

И это не все – среди бумаг хранились платежное поручение и пропуск за кулисы. Интересно, собирается ли владелец магазина продать вещи, связанные с Куртом Кобейном?

Напоминаем, что мужчина также является владельцем кафетерия, в котором однажды выступала Лана дель Рей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что обложка альбома Nirvana с автографом Кобейна уйдет с молотка.

Аукционный дом прилагает к лоту сертификат подлинности и подчеркивает его коллекционную ценность. Начальная цена лота — 340 тыс. рублей. Заявку на аукцион можно подать до часа дня.