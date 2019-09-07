Рита Дакота об экс-супруге: «Любила и люблю»

Рита Дакота об экс-супруге: &#171;Любила и люблю&#187;
Рита Дакота общается с бывшим мужем. Фото: https://www.instagram.com/ritadakota/

Некоторые поклонники считают, что бывшие муж и жена могут сойтись после скандального развода.

Об этом стало известно 7 сентября. Свои чувства к Владу Соколовскому Рита Дакота прокомментировала в Instagram-аккаунте. Она отметила, что ей важно поддерживать отношения с отцом своей дочери – в первую очередь ради Мии. Несмотря на все измены экс-супруга, Дакота призналась, что все еще любит его и будет любить всегда. Певица вспомнила, как много боли он ей доставил и что ей до сих пор сложно с этим смириться.

«От такого оправиться, вероятно, нельзя, и это мой опыт, мой багаж, который мне придётся пронести до конца жизни. Я навсегда буду женщиной, которой люто изменял муж»,

— подытожила она.

Тем не менее Дакота смогла простить Соколовского и двигаться дальше. Парочка не раз выходила вместе в свет, а с Мией они ходили в океанариум.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что разведенные Рита Дакота и Влад Соколовский сходили в океанариум.

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