Кандидатов в депутаты МО «Васильевский» уличили в нарушении правил предвыборной агитации

Кандидатов в депутаты МО &#171;Васильевский&#187; уличили в нарушении правил предвыборной агитации
Кандидаты должны выплатить по тысячи рублей. Фото: pixabay.com

К ответственности будут привлечены Станислав Диденко и Максим Левко.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Решение принял Мировой судья судебного участка №81. Двух кандидатов в муниципальные депутаты привлекли к административной ответственности. Они нарушили правила предвыборной агитации – в ночь с 7 на 8 сентября они расклеивали плакаты с информацией о кандидатах от партии «Яблоко», чего делать нельзя. Им предстоит выплатить по тысячи рублей в качестве штрафа.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Памфилова признала результаты голосования действительными. По крайней мере, о таких ситуациях информации не поступало. Памфилова также отметила, что явка превысила прошлогодние показатели на 1,5 п. п.

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