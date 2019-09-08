Кандидатов в депутаты МО «Васильевский» уличили в нарушении правил предвыборной агитации

К ответственности будут привлечены Станислав Диденко и Максим Левко.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Решение принял Мировой судья судебного участка №81. Двух кандидатов в муниципальные депутаты привлекли к административной ответственности. Они нарушили правила предвыборной агитации – в ночь с 7 на 8 сентября они расклеивали плакаты с информацией о кандидатах от партии «Яблоко», чего делать нельзя. Им предстоит выплатить по тысячи рублей в качестве штрафа.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Памфилова признала результаты голосования действительными. По крайней мере, о таких ситуациях информации не поступало. Памфилова также отметила, что явка превысила прошлогодние показатели на 1,5 п. п.