Беглов помечтал о первом дне в качестве губернатора

Беглов помечтал о первом дне в качестве губернатора
Фото: Официальный аккаунт ВКонтакте

Он рассказал, каким видит день после того, как объявят о его победе на выборах.

Обо всем врио губернатора Санкт-Петербурга поведал в эфире телеканала «78». Ведущий предположил, что Александру Беглову захочется разделить эту приятную новость с близкими людьми и отметить событие. Но врио губернатора подчеркнул, что постоянных дел никто не отменял, так что придется придерживаться расписания. Он рассказал, что только через 10 дней выбранный губернатор сможет вступить в должность, а первый день на посту ничем не отличается – нужно проводить совещания, решать насущные проблемы. Беглов, например, планирует разобраться с котельными.

Напоминаем, что пока что врио губернатора лидирует на выборах – его поддерживают большинство избирателей после подсчета почти двух процентов голосов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Макаров скрылся от вопросов журналистов в коридорах Мариинского дворца.

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