Священнослужители РПЦ выступили против арестов за участие в митингах

Представители церкви уверены, что насилия быть не должно – ни со стороны демонстрантов, ни со стороны представителей власти.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Обо всем сообщает издание «Правмир». Более 40 священнослужителей РПЦ поддержали осужденных за участие в несогласованных митингах. Они уверены, что граждане получили слишком суровое наказание, а ведь оно должно быть соразмерно нарушению закона.

Священнослужители напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не могут заниматься насилием и запугиванием. Их задача – обеспечивать покой и безопасность граждан. То, что происходит сейчас, больше похоже на запугивание.

Напоминаем, что в понедельник суд приговорил Павла Устинова к трем с половиной году колонии за участие в акции.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге отменили приговор за выбитый на митинге зуб полицейского.