С 1 октября в Петербурге изменится расписание электричек

Ряд пригородных поездов на Финляндском направлении ОЖД изменит свое расписание с начала октября, сообщают в пресс-службе Российской железной дороги.

Изменение в расписании пригородных поездов связано с ежегодным сезонным уменьшением потока пассажиров.

По этой причине в Белоостров перестанут курсировать пригородные поезда, проходящие через Сестрорецк, их номера: 6005, 6021, 6027, 6035, 6039, 6043. Электрички 6029/6030 и 6047 теперь будут ходить только в субботу и воскресенье. Поезда 6009, 6023, 6070, 6084 не будут курсировать на участке Сестрорецк — Белоостров, а 6015 и 6078 будут ходить по выходным.

Также изменится расписание по выходным пригородного поезда 6819 Санкт-Петербург Финляндский (11:48) – Ладожское Озеро (13:06).

Ранее GazetaSPb сообщала, что расписание «Ласточки» из Петербурга в Великий Новгород временно изменится.