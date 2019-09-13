Расписание «Ласточки» из Петербурга в Великий Новгород временно изменится

В указанный период будет проводиться ремонт железнодорожной инфраструктуры. Фото: flickr.com

В указанный период будет проводиться ремонт железнодорожной инфраструктуры. Фото: flickr.com

Изменения в движении электропоездов «Ласточка» сообщением «Санкт-Петербург — Великий Новгород» ожидаются в период с 23 сентября по 27 октября.

Согласно данным АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», изменение в расписании движения электропоездов «Ласточка» произойдет по причине, связанной с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

Изменения в период с 23 сентября по 27 октября коснутся следующих электропоездов на Московском направлении: № 7101 Петербург (08:00) – Великий Новгород (10:55); № 7102 Великий Новгород (06:27) – Петербург (09:45); № 7103 Петербург (19:43) – Великий Новгород (23:11) и № 7104 Великий Новгород (17:33) – Петербург (21:01).

Ранее GazetaSPb сообщала, что на путепроводе автодороги А-181 «Скандинавия» временно изменено движение. На федеральной трассе «Скандинавия» до 14 августа 2020 года ограничат движение с связи с проведением плановых ремонтных работ.