На путепроводе автодороги А-181 «Скандинавия» временно изменено движение

На федеральной трассе «Скандинавия» до 14 августа 2020 года ограничат движение с связи с проведением плановых ремонтных работ.

Как информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 145+534 км автодороги А-181 будут проводится планово-предупредительные мероприятия по ремонту. Работы буду вестись за пределами проезжей части. Однако также будут производиться замена деформационных швов и асфальтобетонного покрытия, в связи с чем пропускная способность трассы будет ограничена.

Для проезда будут доступны по одной полосе в каждом направлении, скоростное ограничение составит 50 км/ч. Окончание работ планируется на 14 августа 2020 года.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что состоялось открытие седьмого этапа федеральной трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург от Тосно до Мясного Бора. Протяженность предпоследнего участка скоростной трассы Москва — Санкт—Петербург составила 103 километра.