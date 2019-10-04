СМИ: Ахмедову госпитализировали из-за нервного срыва

СМИ: Ахмедову госпитализировали из-за нервного срыва
В последний раз Ахмедова публиковала фото в соцсети вчера. Фото: https://www.instagram.com/yakhmedova/

Комик не раз со сцены говорила, что ходит к психологу, но никто не воспринимал ее шутки достаточно серьезно.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Обо всем сообщает Teleprogramma.pro, ссылаясь на собственные источники. Пациентка клиники, в которой якобы лежит Юлия Ахмедова, заявила, что видела в медицинском учреждении звезду Stand Up. Она уверяет, что юмористка проходит лечение после нервного срыва. Также женщина отметила, что Ахмедова лечится второй год подряд – они уже общались однажды.

СМИ попробовали пообщаться с концертным директором Юлии Ахмедовой, но он ответил на запросы уклончиво. Дмитрий уверяет, что не в курсе происходящего, а также напомнил, что впереди у артистки выступление в Смоленске – оно состоится 17 октября.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бочкарева серьезно заболела после инцидента с наркотиками. По словам Ковалева, у актрисы держится высокая температура под 40 градусов. Он отметил, что после всего этого «кошмара» у нее парализовало половину лица.

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