В центре Петербурга загорелся заброшенный дом

В Дегтярном переулке в Центральном районе Петербурга вечером 5 октября загорелся памятник архитектуры.

Очевидцы сообщили, что горит третий этаж здания. Отмечается, что на место происшествия прибыли четыре пожарные машины.

«Пожар в Дегтярном переулке. Горит 3 этаж заброшенного дома номер 3. Четыре пожарных расчёта на месте»- сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

Комплекс зданий был построен в конце XIX века. Там располагалось «Акционерное общество Санкт-Петербургской конной железной дороги». Часть административных зданий разобрали в 2014 году, а некоторые объекты признали выявленными объектами культурного наследия, но позднее из перечня их исключили. Уцелевшее до сих пор значится в соответствующем реестре.

Ранее Gazeta.SPb сообщало о том, что в Петербурге на Софийской улице произошел сильнейший пожар: сгорел ангар, в котором в большом количестве хранились пластиковые изделия.