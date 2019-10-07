Финскую визу вновь можно получить за две недели

Теперь срок получения финского шенгена вновь займет две недели. Фото: https://pixabay.com

Теперь срок получения финского шенгена вновь займет две недели. Фото: https://pixabay.com

После того, как Генеральное консульство Финляндии обработало рекордное количество запросов в августе, учреждение вернулось в штатный режим.

На сегодняшний день визовый центр вновь принимает желающих получить финскую визу на стандартных условиях. Теперь срок рассмотрения документов составляет привычные четырнадцать дней.

Отметим, что в августе время получения визы сильно растянулось из-за огромного числа заявок. Однако уже в сентябре, из-за введенного Финляндией ужесточенного режима прием документов у российских граждан, количество путешественников, стремящихся получить финский шенген, заметно уменьшилось.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что финские власти считают возможным начать железнодорожное сообщение между Петербургом и Иматрой не раньше 2025 года из-за необходимости электрификации части пути.