Стадо коров и коза задержали автобус в центре Тихвина

Стадо коров и коза задержали автобус в центре Тихвина
Стадо коров мешало проезду транспорта. Фото: кадр из видео

Вечером 7 октября в центре города Тихвин, что в Ленинградской области, было остановлено стадом коров.

Как рассказали местные жители в группе «ДТП и ЧП Тихвин» в социальной сети «ВКонтакте» вечером 7 октября, стадо коров в сопровождении одинокой козы были замечены возле торгового центра по улице в 6-м микрорайоне в Тихвине. Домашние животные свободно прогуливались по улице и заблокировали дорожное движение, неспешно переходив дорогу в неположенном месте.

«Деревня Тихвин», — подпись к видеоролику, опубликованному в Сети.

О том, как стадо коров оказалось в центре города и кто хозяин животных, пока неизвестно.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в середине августа жители Красного Села заметили компанию коров, спокойно разгуливающих и жующих траву на улицах города.

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