Коровы разгуливают по улицам Красного Села

По словам очевидцев, коровы разбрелись от местного отделения Сбербанка в разные стороны. Фото: vk.com/krasnoe_selo

По словам очевидцев, коровы разбрелись от местного отделения Сбербанка в разные стороны. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Жители Красного Села заметили компанию телок, спокойно разгуливающих и жующих траву на улицах города.

В пятницу, 16 августа, очевидцы рассказали о стаде коров в группе » Транспортный коллапс, Красное Село» в соцсети «Вконтакте». По их словам, коровы разбрелись от местного отделения Сбербанка в разные стороны.

Среди пасущихся посреди Красного Села телок, заметили и молодого бычка, который, по словам пользователей, «повёл двух тёлок на обед» на ближайшую помойку.

Пользователи отмечают в комментариях, что подобная картина в Красном Селе наблюдается довольно часто. «Ну так пасутся они внизу. Никто не следит за ними, регулярно колышки вырывают и ходят туда-сюда», — рассказывает местная жительница.

Видео: vk.com/krasnoe_selo

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