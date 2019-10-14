В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня жизненно важных и необходимых жителям России лекарственных средств на 23 позиции со следующего года.

По словам Медведева, на сегодняшний день в перечень жизненно необходимых лекарственных средств входит 735 позиции. Со следующего года его состав пополнится еще на 23 позиции. Он отметил, что такое распоряжение было подписано 14 октября.

Премьер-министр уточнил, что в перечне также пополнится и список дорогостоящих лекарств, предназначенных для льготных категорий граждан. Речь идет о препаратах для лечения сложных нозологий.

Медведев также отметил, что правительство работает над тем, чтобы лекарства на полках российских аптек или те, которые выдаются бесплатно, отвечали необходимым критериям.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Минздраве предложили начать бесплатно выдавать россиянам назначенные лекарства.