В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Дмитрий Медведев. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня жизненно важных и необходимых жителям России лекарственных средств на 23 позиции со следующего года.

По словам Медведева, на сегодняшний день в перечень жизненно необходимых лекарственных средств входит 735 позиции. Со следующего года его состав пополнится еще на 23 позиции. Он отметил, что такое распоряжение было подписано 14 октября.

Премьер-министр уточнил, что в перечне также пополнится и список дорогостоящих лекарств, предназначенных для льготных категорий граждан. Речь идет о препаратах для лечения сложных нозологий.

Медведев также отметил, что правительство работает над тем, чтобы лекарства на полках российских аптек или те, которые выдаются бесплатно, отвечали необходимым критериям.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Минздраве предложили начать бесплатно выдавать россиянам назначенные лекарства.

дмитрий медведев перечень жизненно важных лекарств
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На выезде с рынка в Купчино фура собрала три автомобиля
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Смольный и МВД договорились о штрафах на платных парковках
В Ленинградском зоопарке образовалась новая пара, макак нашел вторую половинку
На Некрасова нетрезвый петербуржец попрыгал на капоте «Ауди» и ...
Таможенники в Ивангороде остановили эстонку с 279 бюстгальтерами, ...
Бюджет ОМС в Петербурге в 2020 году составит 119 млрд рублей
С петербургских улиц вывезли 2,6 тонн загрязнений