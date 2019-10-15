«Морской вокзал» обязали вернуть Смольному долг в 100 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал АО «Морской вокзал» вернуть комитету по имущественным отношениям города более 100 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, несмотря на признанное банкротство «Морского вокзала», сумма любом случае должна быть уплачена. АО была признана банкротом еще в начале текущего года. Средства обязаны выплатить по заключенным договорам.

В решении суда говорится, что АО «Морской вокзал» обязан выплатить КИО Петербурга основной долг в размере 92 млн 233 тыс. 455,25 рублей и 10 млн рублей неустойки.

Отметим, что городские власти просили взыскать с АО неустойку в размере более 30 млн рублей. Еще 92 млн с АО Смольный хотел получить в качестве задолженности по договору аренды от 1998 года.

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