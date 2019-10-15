Спортивная школа в Петербурге нарушила трудовые права

Экс-сотрудник ГБУ СШОР №1 Московского района заявил, что его трудовые права были нарушены. Спортивную школу проверила прокуратура Петербурга.

Мужчина сообщил, что школа несвоевременно перечислила заработную плату. Выяснилось, что при увольнении работники подписывали заявление на имя директора. В нем они отмечали, что не возражают против окончательного расчета не в день увольнения.

«В соответствии с Трудовым Кодексом РФ работодатель обязан произвести окончательный расчет, а также выдать трудовую книжку работнику в последний день работы», — подчеркнули в прокуратуре Петербурга.

В ведомстве отметили, что заявления не освобождают работодателя от обязанности соблюдать трудовое законодательство. В адрес СШОР внесено представление об устранении нарушений. Оно рассмотрено и удовлетворено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нарушения трудового законодательства нашли в трех организациях в Выборгском районе.