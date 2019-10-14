Три организации в Петербурге платили зарплату только раз в месяц

Прокуратура Выборгского района Петербурга нашла нарушения трудового законодательства в трех организациях.

Требованиями трудового кодекса пренебрегли ООО «Фабрика элитных дверей, ООО «Экросхим» и ООО «ММС». Сотрудники организаций получали расчеты 10 числа каждого месяца. При этом по закону зарплаты должны выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Помимо этого, организации при приеме на работу требовали документы, не предусмотренные законом. В ООО «ЭПС» также нашли нарушение, связанное с положением работников-инвалидов.

Все нарушения устранены. Трудовые права сотрудников восстановлены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ООО «ЦМО «Титан» нарушило трудовые права работников. Сотрудники трудились без заключения договоров и не получали зарплаты в срок. Им не выплатили порядка 30 тыс. рублей.