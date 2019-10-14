Прокуратура устранила нарушения трудовых прав в коммерческой фирме

В прокуратуру Кронштадтского района поступило обращение о невыплате зарплат ООО «ЦМО «Титан».
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники работали без заключения трудовых договоров, а также не получали обещанные деньги за свой труд. Так, работникам не выплатили порядка 30 тыс. рублей.
В отношении коммерческой фирмы были приняты необходимые меры. Как сообщили в городской прокуратуре, были возбуждены дела об административных правонарушениях. Работодателя признали виновным, ему предстоит выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей.
В результате проверки нарушения трудового законодательства были устранены, восстановлены права граждан.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что прокуратура провела проверку по факту пожара на Мытнинской улице.