Прокуратура устранила нарушения трудовых прав в коммерческой фирме

В прокуратуру Кронштадтского района поступило обращение о невыплате зарплат ООО «ЦМО «Титан».

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники работали без заключения трудовых договоров, а также не получали обещанные деньги за свой труд. Так, работникам не выплатили порядка 30 тыс. рублей.

В отношении коммерческой фирмы были приняты необходимые меры. Как сообщили в городской прокуратуре, были возбуждены дела об административных правонарушениях. Работодателя признали виновным, ему предстоит выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей.

В результате проверки нарушения трудового законодательства были устранены, восстановлены права граждан.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что прокуратура провела проверку по факту пожара на Мытнинской улице.