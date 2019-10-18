Петербургская типография выпускает книги для слабовидящих жителей России

В России всего две подобные типографии. Фото: pixabay

В России всего две подобные типографии. Фото: pixabay

В Петербурге и Ленинградской области проживают более десяти тысяч слепых людей, для которых печатаются книги в уникальной типографии.

В центре Петербурга существует типография, в которой создают книги для слабовидящих людей. Их печатают на специальных станках рельефно-точечным тактильным шрифтом, более известным как шрифт Брайля. В России всего две подобные типографии. Напечатанные в них книги отправляются в российские города и даже за границу.

Как сообщает «ЛенТВ24«, в типографии редакторы переводят разную литературу, например, согласно плану на этот год, в основном переводились книги по истории, литературные журналы и отечественные романы. На перевод одной книги на шрифт Брайля уходит от нескольких дней до недели.

Телеканал отмечает, что теперь на замену ручного набивания готового текста на жестяную матрицу пришла специальная автоматика. Однако за ее работой все равно приходится следить, поскольку техника может давать сбой.

История издательства началась еще в советские времена с журнала «литературное чтение», которое было первым в СССР изданием рельефно-точечной литературы. Многопрофильные книжные материалы печатаются здесь с 90-х благодаря государственным субсидиям.

Видео: lentv24.ru

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