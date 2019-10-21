Петербургские власти будут бороться с «дикими дивизиями» на дорогах

В рамках транспортной реформы весь общественный транспорт планируется сделать одного цвета. На данный момент среди вариантов лидирует лазурный. Фото: Baltphoto

В рамках транспортной реформы весь общественный транспорт планируется сделать одного цвета. На данный момент среди вариантов лидирует лазурный. Фото: Baltphoto

Городские власти намерены исключить ситуацию, когда перевозчики борются за пассажиров. В Петербурге будет действовать единый тариф на перевозки.

О намерениях Смольного свести к нулю «дикие дивизии», опережающие друг друга в борьбе за пассажиров рассказал вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов. По его словам, в Петербурге введут единый тариф перевозок. В этом случае, вся работа общественного транспорта будет оплачиваться по факту свершения поездки, то есть после того, как перевозчик (трамвай, троллейбус или автобус) осуществит движение по всему маршруту.

Также Батанов отметил, что документация по транспортной реформе почти готова и скоро городские власти объявят конкурс на предоставление городу услуг перевозки пассажиров.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что транспортная реформ обойдется городскому бюджету почти в 11 миллиардов рублей.