В России могут появиться безалкогольные джин и виски

В России могут появиться безалкогольные джин и виски
Безалкогольные крепкие напитки можно добавлять в коктейли. Фото: pixabay

Британская компания Freedrinks Ltd намерена вывести на российский рынок крепкие безалкогольные напитки, по вкусу напоминающие бренди, виски и джин. Предполагается, что их будут покупать люди, придерживающиеся здорового образа жизни.

Как сообщает «Коммерсант», безалкогольные крепкие напитки появятся на полках супермаркетов под брендом Zeo. Также продукцию будут продавать и в заведениях общепита. Напиток можно использовать в коктейлях, по вкусу напоминающих алкогольные.

Такой напиток готовят на основе воды, образующейся при дистилляции растительного сырья. Данная технология считается более сложной, а значит, более дорогой.

Эксперт считает, что стоимость такого безалкогольного коктейля не будет отличаться от алкогольного. Однако, есть мнение, что для обеспечения спроса производство таких напитков сделают максимально дешевым с использованием вкусовых добавок, что приведет к тому, что выбирающие ЗОЖ потребители откажутся от продукта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что даже малые дозы алкоголя могут быть опасны для здоровья человека.

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