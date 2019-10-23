Знакомый смертника из метро Петербурга рассказал о планах взорвать корабль

Знакомый смертника из метро Петербурга рассказал о планах взорвать корабль
Теракт в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Фото: vk.com/spb_today

Его заданием было пустить на воздух корабль во Владивостоке.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем изданию «Фонтанка» рассказал адвокат Мунавара Канцерова. Человек, который проходит по делу о теракте в петербургском метро свидетелем, заявил, что был знаком со смертником с Акбаржоном Джалиловым и что у него тоже было особое задание. Мужчина признался, что должен был взорвать корабль во Владивостоке. Вместе с обвиняемым он входил в запрещенную в России организацию, в которой проходил подготовку, состоящую из двух этапов. В рамках первого они учили теоретико-идеологическую часть, а в рамках второй – минно-взрывному делу и обращению с оружием.

Джалилов якобы справился с заданием, а вот Турдиев нет, так как не смог попасть в Россию. Сейчас он находится в Киргизии и на суд являться отказался.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Кадыров готов выделить места на кладбище террористам из Сирии.

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