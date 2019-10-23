Знакомый смертника из метро Петербурга рассказал о планах взорвать корабль

Его заданием было пустить на воздух корабль во Владивостоке.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем изданию «Фонтанка» рассказал адвокат Мунавара Канцерова. Человек, который проходит по делу о теракте в петербургском метро свидетелем, заявил, что был знаком со смертником с Акбаржоном Джалиловым и что у него тоже было особое задание. Мужчина признался, что должен был взорвать корабль во Владивостоке. Вместе с обвиняемым он входил в запрещенную в России организацию, в которой проходил подготовку, состоящую из двух этапов. В рамках первого они учили теоретико-идеологическую часть, а в рамках второй – минно-взрывному делу и обращению с оружием.

Джалилов якобы справился с заданием, а вот Турдиев нет, так как не смог попасть в Россию. Сейчас он находится в Киргизии и на суд являться отказался.

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