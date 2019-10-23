Беглов поедет в Белоруссию

Губернатор Санкт-Петербурга вовсю готовиться к визиту в республику. Стороны обсудят сотрудничество.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем сообщили в администрации Северной столицы. Глава города Александр Беглов встретился с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. В рамках общения они обсудили возможность поездки губернатора Санкт-Петербурга в республику. Беглов и Мезенцев уже обсудили перспективность развития дружеских отношений. Страны могут реализовать совместные проекты к 75-летию победы в Великой Отечественной войны. Также Беглов надеется, что в Белоруссии будут рады видеть петербургских школьников и готов принимать белорусских детей.

Эта инициатива обсуждалась не в первый раз – губернатор Северной столицы считает, что можно устроить конкурс и победителям вручить заветную возможность поехать в новый для себя город.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов поблагодарил жителей Петербурга за участие в субботнике.