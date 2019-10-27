Бутина развеяла миф о жизни в США

Россиянка, которую освободили из тюрьмы и вернули на родину, рассказала свою правду о пребывании за границей.

О своем опыте она рассказала в интервью RT. Мария Бутина заверила, что зря все называют Америку правовым государством. По ее мнению, это – иллюзия, а также удачный пиар-ход. Россиянка отметила, что неважно, виноват ты или нет, если нужно, то статью, по которой тебя посадят, обязательно найдут.

Также Мария Бутина убеждена, что в США до сих пор есть рабство, так как в тюрьме ты либо работаешь, либо сидишь в изоляторе. При этом посудомойка в час зарабатывает больше, чем преподаватель.

Напоминаем, что россиянка отправилась в Америку по студенческой визе. Ее задержали летом 2018 года, так как посчитали, что она – иностранный агент. Марию Бутину отпустили 25 октября, уже на следующий день она отправилась в Россию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет с Марией Бутиной приземлился в Москве.