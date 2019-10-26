Самолет с Марией Бутиной приземлился в Москве

Самолет с Марией Бутиной приземлился в Москве
Мария Бутина. Фото: AP Photo

Воздушное судно с осужденной американскими властями за шпионаж россиянкой Марией Бутиной приземлилось в столице.

Бутина прилетела рейсом SU 111 в Шереметьево. Как сообщают «РИА Новости», по дороге она рассказала журналистам, что ждет скорейшего возвращения в семью, а также выразила благодарность соотечественникам за помощь и поддержку.

В аэропорту россиянку встречали отец и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что самолет с Бутиной вылетел накануне из Майами. Экипаж воздушного судна угостил ее тульским пряником, а также предложил пересесть в бизнес класс.

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