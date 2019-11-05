Россияне перечислили самые интересные профессии

Наиболее интересной, творческой и креативной россияне назвали работу дизайнера. Так посчитали 31% опрошенных.

Согласно данным аналитиков сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру», на втором месте, после дизайнера, расположилась сфера журналистики, которую 28,9% респондентов считают познавательной.

Также жители России отметили интересными профессии актера — 23,8%, врача — 22,1% научного сотрудника — 20,4%, а также пилота — 20,3%.

А самыми скучными оказались распространенные профессии в сфере услуг, например: работа официанта набрала всего 1,5% голосов, курьера — 2,6%, а продавца — 5,2%. Также россияне признали недостаточно увлекательной работу полицейского — 8,8% и бухгалтера — 9,9%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты выяснили, в какой сфере работают самые счастливые россияне.