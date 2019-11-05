В Петербурге откроют трамвайный маршрут «Первый туристический»

Маршрут пролегает мимо 500 достопримечательностей и 6 мостов. Сесть на трамвай можно на одной из 16 предусмотренных остановок. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Маршрут пролегает мимо 500 достопримечательностей и 6 мостов. Сесть на трамвай можно на одной из 16 предусмотренных остановок. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Торжественное мероприятие открытия состоится в среду, 6 ноября, в 11:00. Главным украшением туристического маршрута станет трамвай «Американка».

Маршрут «Первый туристический» (Т1), разработанный СПб ГУП «Горэлектротранс», свяжет Василеостровский район и Петроградку с Финляндским вокзалом и Цирком на Фонтанке. Регулярный трамвай также будет проходить через самые красивые мосты Петербурга.

Одной из достопримечательностей маршрута является сам транспорт — реплика легендарной «Американки», популярной в Ленинграде модели трамвая, снятой с производства 40 лет назад. Старт движению дадут в Музее городского электрического транспорта, из ворот которого в далеком 1907 году на линии Петербурга выехали первые трамваи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по улицам Северной столицы проехал первый в России водородный трамвай.