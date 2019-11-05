Михаил Кержаков прокомментировал поражение «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился эмоциями после домашнего поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» .

«Лейпциг» — это совершенно другой уровень, другие скорости, класс игроков выше. Нужно смотреть на себя, играли дома, должны были брать очки»,- отметил голкипер, сообщает Sports.ru.

Напомним, петербургский «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу немецкого клуба. Для «Зенита» это уже второе поражение от «Лейпцига» на групповой стадии.

Матч «Зенит» — «Лейпциг» прошел 5 ноября на «Газпром Арене». Матч обслуживала израильская бригада арбитров. Главным судьей встречи был 38-летний Орель Гринфельд.

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