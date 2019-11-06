Ленинградцам заплатят за помощь пожилым соседям

Любой желающий может принять участие в проекте «Заботливый сосед» и не только заработать, но и сделать доброе дело.

Социальные проект с каждым годом набирает обороты – если два года назад услугой соседа воспользовались 36 жителей Ленинградской области, в 2019 году таковых почти сто человек. Обо всем рассказали в администрации региона.

Отмечается, что получить помощь могут одинокие пожилые люди, инвалиды старше 18 лет и те, к кому сложно доехать социальным работникам из-за труднодоступности населенного пункта. В роли «соседа» может выступить ленинградец, проживающий недалеко от своего подопечного. Он должен быть готовым заботиться о своем обслуживаемом – за услугу в месяц можно получать 15 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на канале Грибоедова водитель Volkswagen сбил пенсионерку. Водитель, 42-летний мужчина, находясь за рулем Volkswagen Golf, сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.