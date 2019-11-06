МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах России

Законопроект о блокировке сотовой связи в российских тюрьмах будет внесен в Госдуму. Его разработал зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Как сообщает РБК, ссылаясь на слова Хинштейна, в местах лишения свободы действует запрет на пользование телефонами. Однако, несмотря на это, каждый год у заключенных изымают порядка 60 тысяч устройств. Парламентарий считает, что с их помощью заключенные могут продолжать заниматься преступной деятельностью.

Вопрос об установке в тюрьмах специальных устройств, блокирующих сигнал сотовой связи, должен быть проработан до конца июля следующего года. Минкомсвязь уже выступило за инициативу.

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