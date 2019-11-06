Таможенники Пулково нашли радиоактивные часы в посылке

Таможенники Пулково нашли радиоактивные часы в посылке
Найденные в Пулково часы. Фото: Пулковская таможня

Сотрудники таможни в петербургском аэропорту Пулково обнаружили посылку с радиоактивными часами, которую хотели доставить в Нидерланды.

Как сообщили в пресс-службе Пулковской таможни, опасная посылка с радиоактивными часами внутри была обнаружена во время радиационного контроля. Таможенники заметили в посылке предмет с повышенным радиационным полем.

Уровень радиации в часах превышал минимально допустимую активность в 200 раз. Предмет был признан твердым негорючим радиоактивным отходом.

Было зарегистрировано сообщение о преступлении по статье уголовного кодекса «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Росатом» опроверг заявления о ввозе в РФ радиоактивных отходов.

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