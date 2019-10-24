«Росатом» опроверг заявления о ввозе в РФ радиоактивных отходов

В компании АО «Техснабэкспорт», входящей в «Росатом», заявили, что информация Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии является дезинформацией.

Ранее экологическая организация Greenpeace утверждала, что европейская атомная компания Urenco снова начала ввозить в Россию отходы обогащения урана, которые требуются для дообогащения на мощностях «Росатома». По данным Greenpeace, ввозимые отходы якобы токсичны и радиоактивны, сообщает РИА Новости.

В ответ на это в компании пояснили, что в страну возобновили ввоз обедненного урана, который является полезным сырьем. Его используют для производства обогащенного урана на обогатительных производствах.

Также отмечено, что отходы ввозятся в Россию на переработку, а не «на захоронение». А транспортировка сырья осуществляется со всеми требованиями безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС предложил штрафовать сокрытие отходов и их опасности.