ЗакС предложил штрафовать сокрытие отходов и их опасности

Новый законопроект приняли в первом чтении депутаты петербургского Законодательного Собрания.

На данном этапе этот документ фиксирует наличие штрафов по отношению к должностным лицам от 30 до 50 тысяч рублей, а к юридическим — от 250 до 400 тысяч рублей.

Члены ЗакСа также в первом чтении посчитали, что такие суммы слишком велики и будут пересмотрены и изменены в следующем проекте закона.

Были и негативные комментарии со стороны депутатов ЗакСа. К примеру, Михаил Амосов считает, что новый документ введет ответственность за действия, которые регулируются не законом Санкт-Петербурга, а распоряжением комитета по благоустройству — такая ситуация кажется ему неверной.

Также была озвучена точка зрения, говорящая о том, что если все предприятия должны будут отчитывать об отходах, это нанесет ущерб малому бизнесу.

В итоге «за» проголосовали 35 человек, а 8 «против».

Ранее GazetaSPB сообщила, что трое неизвестных напали на женщину в магазине Петербурга.