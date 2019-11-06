Катрин Денев госпитализировали в Париже

Известную французскую актрису Катрин Денев госпитализировали в одну из больниц Парижа в ночь на среду, 6 ноября.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное издание, состояние 76-летней актрисы называют тяжелым. Ей требуется пройти медицинское обследование, для установки точного диагноза. Причину госпитализации издание не сообщает.

Французская кинодива стала знаменитой еще в юности, получив роль Женевьевы в фильме «Шербурские зонтики» 1964 года. Картина удостоилась премии Золотая пальмовая ветвь на Каннском кинофестивале и завоевала любовь зрителей со всего мира.

Еще больше поклонников Денев набрала благодаря главной роли в триллере Романа Полански «Отвращение» 1965 года. Черно-белый фильм также получил признание кинокритиков. За свою кинокарьеру актриса снялась в более чем 120 фильмах французских, и не только, режиссеров.

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