Петербуржцы смогут компенсировать покупку приставки цифрового ТВ

Петербуржцы смогут компенсировать покупку приставки цифрового ТВ
С 14 октября в Петербурге прекратили работу каналы аналогового вещания. Фото: pixabay.com

Максимальный размер выплаты за покупку или установку приставки цифрового телевидения в 2019 году составит тысячу рублей.

О том, как получить денежную компенсацию за переход на цифровое ТВ, рассказали в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что с 14 октября этого года Санкт-Петербург полностью перешел на цифровое вещание, аналоговые каналы больше не работают.

Претендовать на выплату могут не все горожане, а лишь находящиеся в трудном материальном положении. Заявление нужно подать в любом городском отделении МФЦ, но для этого необходимо также предоставить документы, подтверждающие сложную финансовую ситуацию.

Сумма компенсации составит не более тысячи рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном рассказали, какие выплаты и награды ждут ветеранов в следующем году.

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