Ляйсан Утяшева назвала Павла Волю «ненасытным» мужчиной

Телеведущая поделилась интимными подробностями личной жизни.

Ляйсан Утяшева стала гостьей на канале Peopletalk в YouTube. Бывшая гимнастка и нынешняя телеведущая, а также жена комика Павла Воли, призналась, что ее супруг – ненасытный мужчина, который не дает ей спать по ночам. Он, по словам Утяшевой, имеет большой сексуальный аппетит. Это иногда утомляет, призналась спортсменка.

«Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий»,

— рассказала Ляйсан, рассуждая о недостатках Павла Воли.

Когда у юмориста спросили, каково ему в постели с гимнасткой, он отшутился – мол, претензий не имею, я сейчас ем.

Напоминаем, что пара состоит в браке с 2012 году. За это время они успели стать родителями дважды. Они воспитывают шестилетнего Роберта и четырехлетнюю дочку Софию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что известную гимнастку-чемпионку заподозрили в миллионной афере и усомнились в смерти ее матери.